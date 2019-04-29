بصل وفسيخ ورنجة.. هكذا احتفل نجوم الفن بـ"شم النسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

يرجع الاحتفال بشم النسيم إلى المصريين القدماء، فهم أول من احتفل بالربيع منذ عهد أواخر الأسرة الفرعونية الثالثة إلى الآن. وكان من أهم مظاهر الاحتفال بهذا العيد الخروج إلى الحدائق والأماكن العامة وتناول الأكلات الخاصة مثل "الفسيخ" و"الملانة" والبصل والبيض الملون، تعبيرًا عن البهجة.

التقرير التالي يستعرض لكم احتفالات الفنانين بشم النسيم:

خالد سليم

نشر الفنان خالد سليم صورة عبر خاصية "ستوري" على حسابه بـ"إنستجرام"، أظهرت وجبة "الفسيخ والرنجة".

إسعاد يونس

ونشرت الفنانة إسعاد يونس، عبر "إنستجرام"، صورة أظهرتها تتناول هذه الوجبة الشعبية، وعلقت: "بعد متضرب الفسيخ والرنجة ولحظات الشعور بالسعادة".

ياسمين الخطيب

أما الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب فنشرت، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة علقت عليها: "لو بتقول على الفسيخ والرنجة يع، ما تتجوزهاش، كل سنة واحنا طيبين".

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حكيم

وكتب حكيم معلقًا على صورة له داخل منزله: "شم نسيم سعيد وكل سنة وأنتم طيبين وبألف خير، اكلتوا فسيخ، أنا بحب الفسيخ أوي".

بوسي شلبي

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة صور لها، علقت عليها "كل شم نسيم وأنتم طيبين".

نهال عنبر

كما نشرت الفنانة نهال عنبر صورة لوجبة الرنجة والبصل، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "كل شم نسيم وأنتم طيبين".

عابد فهد

ونشر الفنان السوري عابد فهد صورة لصندوق من "البيض"، احتفالاً بالربيع.​