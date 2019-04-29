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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة تعلق بها على أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية والتي تم تحديدها بـ 200 جنيه.
وكتبت ندى بسيوني: "كرة القدم لعبة شعبية بامتياز وتكاد تكون مصدر السعادة الوحيد للكثير من البسطاء، يجب إعادة النظر في تذاكر الدرجة الثالثة بالأخص 200 جنيه!! رقم مبالغ فيه جدا .. لا تزيدوا الأعباء على الناس ليعانوا من أجل متعتهم البسيطة، ليس هناك أدنى مشكلة في المبالغة في المقصورة والأولى والتانية".
يُذكر أن محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، أعلن إن أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر في استاد القاهرة ستتراوح بين 150 لـ 200 جنيه، مشيرًا إلى أن المشجع سيجد خدمة تناسب سعر التذكرة
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بسيوني عن أسعار تذاكر كأس الأمم: يجب إعادة النظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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