شاروخان وأميتاب باتشان ونجوم بوليوود بانتخابات الهند التشريعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم بوليوود على المشاركة بالتصويت في الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم في بلدهم الهند.

وكان من أبرز المشاركين النجم العالمي أميتاب تشان الذي حضر وسط حراسة مشددة، والنجم شاروخان، بريانكا شوبرا، اشوك شيند، أنوشكا شارما، ايشواريا راي، بهومي بيدنيكار، بوجا هيجدي، رانفير سينج، سوناكشي سينها، كاجال اجارول، وهيما ماليني.

وقد نشروا مقاطع فيديو وصورًا عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الحبر الفسفوري بأياديهم عقب إدلائهم بأصواتهم.

وانتخابات اليوم تمثل المرحلة الرابعة من أصل سبعة في انتخابات تشريعية في الهند، هي الأكبر في التاريخ.