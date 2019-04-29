جمهور "Game of Thrones" يسخرون من الحلقة الثالثة بموسمه الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
عبر متابعو مسلسل الفانتازيا "Game of Thrones" عن غضبهم الشديد من حلقات الموسم الثامن والأخير من المسلسل، الذي يعرض حصريًا على عملاء شبكة "HBO".
وجاءت تغريدات عدد من متابعي المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدة لجودة الرؤية والصورة المظلمة في العديد من مشاهد الحلقة الثالثة، وخاصة بأحداث معركة "Winterfell".
واتسمت العديد من التعليقات بالسخرية، كان من بينها أن نشر أحد متابعي المسلسل صورة سوداء بالكامل ساخرًا: "يا لها من حلقة رائعة"، مطالبًا بحل هذه المشكلة في الحلقات المتبقية.
ويحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ بدء عرض أولى حلقاته التي تخطت نسبة مشاهدتها حاجز 17 مليون مشاهدة في سابقة هي الأولى في تاريخ شبكة "HBO".
يشارك ببطولة الموسم الأخير من هذا العمل سلسلة من النجوم، بينهم صوفي ترنر، ميسي ويليامز، كيت هارينجتون، بيتر دينكلاج، إميليا كلارك، ولينا هيدي.
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