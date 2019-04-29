بالفيديو| كريس برات يكشف كواليس مشهد النهاية لـ"Avengers: Endgame"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر النجم الأمريكي، كريس برات الذي شارك بأحداث فيلم "Avengers: Infinity War" بشخصية "ستار لورد" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

كشف فيه عن كواليس مشهد النهاية لفيلم الأبطال الخارقين "Avengers: Endgame"، وظهر بالفيديو عدد من أبرز نجوم الفيلم من بينهم كريس ايفانز، كريس هيمسورث، توم هولند، جيريمي رينر، بول رود، كريس برات، روبرت داوني جونير واخرين.

Advertisements

وعلق برات على الفيديو قائلاً :"أتذكر عندما شاركت بهذا المشهد، ولم يكن أحد يستطيع أن يصور أي شيء، وقمت خلسة بتصوير كواليس مشهد النهاية، ولم يكن أحد يستطيع إيقافها حينها، كونها تجربة حياتية تحدث مرة واحدة في العمر وأردت ان أسجل هذه اللحظة".

وحقق فيلم "Avengers: Endgame" حتى الآن نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات بعدما تخطى حاجز المليار دولار عالميًا بأول أيام عرضه، وسط توقعات بالمزيد من الإيرادات واقترابه من تحطيم الرقم القياسي الذي حققه فيلم "Avatar" .

وتدور أحداث الفيلم استكمالاً لأحداث فيلم "Avengers: Infinity War" حول نجاح العملاق ثانوس في تجميع الأحجار الأزلية الستة وإبادته لنصف الكائنات الحية، في محاولة أخيرة للمتبقيين من الأفينجرز لإيقافه، والفيلم يمثل نهاية 10 سنوات لعالم مارفل السينمائي والتي بدأتها بفيلم "Iron Man" عام 2008.