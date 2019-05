رُشح لـ"آلام المسيح" واعتزل التمثيل في ذروة نجوميته.. 7 معلومات عن دانيال داي لويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يحتفل النجم الأمريكي العالمي دانيال داي لويس، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ62، وهو أحد أهم النجوم في تاريخ السينما العالمية، فرض نفسه على الجمهور بأداء مميز، جعله يكتب اسمه بأحرف من ذهب.

ولد دانيال داي لويس في 29 أبريل عام 1957 في جرين ويتش بالمملكة المتحدة، واسمه بالكامل دانيال مايكل بليك داي لويس.

قرر لويس دخول عالم التمثيل بالالتحاق بمدرسة بريستول أولد فيك، وكانت مشاركته الأولى في فيلم "Sunday Bloody Sunday" عام 1971، قبل أن يقدم العديد من مسرحيات الأديب العالمي ويليام شيكسبير، والتي لفت من خلالها الأنظار لموهبته الكبيرة.

إليكم 7 معلومات عن دانيال داي لويس في عيد ميلاده:

1. اختير من قبل مجلة "Empire" بقائمة "أفضل 100 ممثل في تاريخ السينما" عام 1997.

2. كان مقررًا له أن يشارك بملحمة المخرج العالمي بيتر جاكسون "The Lord of the Rings" لكن الدور أُسند في النهاية للنجم فيجو مورتنسن.

3. كان يستمع لأغاني مغني الراب إيمينيم ليصل لذروة أدائه بفيلم "Gangs of New York" عام 2002.

4. رُشح لبطولة فيلم "The Passion of the Christ" عام 2004، إلا أن مخرج الفيلم ميل جيبسون رأى أنه أوروبي أكثر لازم.

5. أهدى جائزة الـ"SAG" التي نالها عام 2008 للممثل الأمريكي الراحل هيث ليدجر، الذي يعتبره أحد ممثليه المفضلين.

6. أول ممثل في تاريخ حفل توزيع جوائز الأوسكار يفوز بثلاث جوائز في القائمة نفسها عن "أفضل ممثل في دور رئيسي"، وعن أفلامه "My Left Foot" عام 1990، و"There Will be Blood" عام 2008، و"Lincoln" عام 2013.

7. أعلن اعتزاله التمثيل عام 2017 وأن فيلمه "Phantom Thread" الذي تم طرحه بالعام نفسه هو آخر بطولاته السينمائية. ​