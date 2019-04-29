بالفيديو|مطاردات ومشاهد أكشن في أول برومو لفيلم "كازابلانكا" لأمير كرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طرح الفنان أمير كرارة برومو فيلمه الجديد "كازابلانكا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وسيطر على البرومو مشاهد الأكشن، حيث ظهر كرارة في الفيديو، وهو يقفز في البحر، ويقود سيارة من مكان مرتفع، وعلق على الفيديو:"العركة لو ابتدت هتزعل، فيلم العيد كازابلانكا".
فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصار،أحمد داش، والممثل التركي خالد أرغنش الشهير بـ"السلطان سليمان"، والفيلم من إخراج بيتر ميمي.
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