فاجعة غيابك اللهم لا اعتراض.. هكذا علق النجوم على رحيل صاحب حساب "شرطة المشاهير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عددًا كبيرًا من نجوم الفن على تقديم التعازي في الصحفي الراحل راغد قيس، صاحب حساب "شرطة المشاهير"، عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي توفي اليوم 29 أبريل، عقب تعرضه لوعكة صحية منذ أسبوع.

بلقيس فتحي

نعت الفنانة بلقيس فتحي راغد قيس صاحب حساب" شرطة المشاهير"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وكتبت بلقيس: "صاحب حساب شرطة المشاهير راغد قيس في ذمة الله، أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وعن سيئاته، الغريب انه وأمل حمادة أسسا الحساب وتوفيا بفترة متقاربة، هي مشيئة الله واللهم لا اعتراض".

أصالة

علقت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": " حبيبي راغد الله يرحمك ويصبر قلبنا نحنا حبايبك، ويصبر أهلك على فاجعة غيابك".

مي حريري

نشرت الفنانة مي حريري صورة تجمعها براغد قيس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

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وعلقت مي علي الصورة:" أنا حزينة للغاية لمعرفة خبر رحيلك".

سليم عساف

نشر الشاعر اللبناني سليم عساف صورة الراحل راغد قيس، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلًا:" لا كلام يصف هذه الخسارة، رحمك الله".

سعيد الماروق

نعى المخرج اللبناني سعيد الماروق، راغد قيس صاحب حساب " شرطة المشاهير"، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق سعيد:" خبر مؤسف رحيل راغد قيس، الله يرحمه ويسامحه ويصبر أهله".

ملحم أبو شديد

نعى الملحن ملحم أبو شديد، راغد قيس، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق ملحم:" الله يرحمك، صحيح كنت قاسي شوي على بعض الفنانين بس ما في شك واكيد انك كنت حاله مميزه وإعلامي جدا زكي وناجح، فلتسكن روحك الجنة، والله يصبر أهلك وأمك. صحيح الديني بتسوى قشرة بصله".

يذكر أن راغد قيس إعلامي لبناني تخصص في انتقاد عدد كبير من الفنانين العرب، كما أنه ساهم بانطلاق الراحلة أمل حمادة التي توفيت قبل عدة أشهر، والتي تخصصت أيضًا في انتقاد نجوم العالم العربي.