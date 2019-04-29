بالفيديو: القصبي يكشف عن البرومو الثاني من العاصوف 2.. وجدل حول مقاطعة المسلسل

يترقب المواطنون في المملكة وعشاق الدراما السعودية في العالم العربي، مسلسل “العاصوف”، والذي سيتم عرضه بعد أيام قليلة في رمضان.

وانتشرت الإعلانات الدعائية عن المسلسل في شوارع الرياض للترويج للمسلسل، والذي لقي نجاحاً كبيراً وتفاعلاً خلال الجزء الأول في رمضان الماضي، كما نشر القصبي عبر حسابه في تويتر البرومو للجزء الثاني من المسلسل.

يذكر أن مسلسل العاصوف بطولة الفنان المتألق ناصر القصبي، أُنتج عام 2017 لكن تم تأجيل عرضه إلى شهر رمضان العام الماضي 2018 ليتم عرض الجزء الأول منه، والمسلسل مأخوذ من رواية الكاتب السعودي الراحل عبد الرحمن الوابلي “بيوت من تراب”، وهو من إخراج السوري المثنى صبح.

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وتدور أحداث العمل، بين عامي 1390 هـ / 1970 و 1395 هـ / 1975، ويتطرق للحياة الاجتماعية بمناسباتها العامة والخاصة، والواقع الثقافي والاقتصادي للمجتمع السعودي في السبعينيات، بالإضافة إلى الفكر السائد لدى العامة من الشعب في تلك الفترة، وطريقة التعاملات التجارية والحياتية، وكيفية معيشة الشباب آنذاك.

وقبل أيام فاجأ الفنان، ناصر القصبي، متابعيه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، بنشره، لقطات لأول حادثة إرهابية وقعت في الحرم المكي ما أعاد مطالبات من قبل ناشطين بمقاطعة المسلسل.

دعوات لمقاطعة المسلسل بلا سبب:

وشارك سعوديون عبر هاشتاق (#قاطعوا_عاصوف_MBC) في موقع التواصل ”تويتر“، بآرائهم حول المسلسل واستغرابهم عن سبب المقاطعة، والمسلسل يتناول فترة تاريخية مهمة تجسد حياة السعوديين، حيث أنها المرّة الأولى يتم التطرق فيها لهذه الحادثة في الدراما السعودية وحتى العربية.

ولتنفيذ هذه المشاهد في المسلسل ذكر أنه تم بناء ديكور صمم على شكل الحرم المكي وسيؤدي دور جهيمان الممثل السعودي يعقوب الفرحان.