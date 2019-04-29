نشرت الفنانة دينا فؤاد مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" يجمعها بالفنانة إيمان العاصى وهما يرقصان على أنغام أغنية "يا بتاع ا--لنعناع" للمطرب مصطفى حجاج. "يا بتاع ا--لنعناع" للمطرب مصطفى حجاج. وعلقت دينا فؤاد على الفيديو قائلة: "من عيد ميلاد كارما أحمد خالد موسى .. أغنية "يا بتاع النعناع يا منعنع". يذكر أن دينا فؤاد يعرض لها حاليًا مسلسل "قيد عائلي" بطولة ميرفت أمين، بوسي، عزت العلايلي، صلاح عبدالله، محمد رياض، ميرنا وليد، تأليف محمد رجاء، إخراج تامر حمزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رقصة دينا فؤاد وإيمان العاصى على أنغام يا بتاع النعناع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.