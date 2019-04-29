بعد الزواج .. مي حلمي ومحمد رشاد يحتفلان بالربيع

نشر الفنان محمد رشاد صورة تجمعه بزوجته مي حلمي، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "أنستجرام" وهما يحتفلان بأول شم نسيم يمر عليهما منذ زواجهما. منذ زواجهما. وعلق رشاد قائلا: "أحلى شم نسيم دا ولا إيه". يُذكر أن الفنان محمد رشاد والإعلامية مي حلمي، عقد

قرانهما في سرية تامة الشهر الماضي، وأقاما حفلا اقتصر على الأصدقاء والأقارب فقط بأحد فنادق القاهرة، بعد إلغاء حفل زفافهما سابقا قبل انطلاقه بساعات، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

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