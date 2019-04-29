حمادة هلال ينتهي من بروفات حفل عيد الربيع

انتهى الفنان حمادة هلال، من البروفة النهائية لحفل شم النسيم، صباح اليوم، وهو من المقرر إقامته مساء اليوم، بنادي الشمس، حيث تمت إقامة المسرح على أرضية الملعب الكبير ليتسع الآلاف من جمهور هلال.

ومن المقرر أن يقدم حمادة خلال الحفل عددًا كبيرًا من

أغنياته الشهيرة بين القديم والحديث، منها أغنية "أشرب شاى"، و"مش هقول"، و"عيش باشا"، وغيرها.

وطرح حمادة منذ شهرين كليب أغنيته "أشرب شاى"، والتى تجاوزت حاجز 19 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، والتى تعاون فيها للمرة

الأولى مع أوكا وأورتيجا.

وفى سياق آخر، يواصل هلال تصوير مسلسل "ابن أصول"، الذى يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير، ويشاركه البطولة سوزان نجم الدين، وآيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة.