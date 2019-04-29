سمية الخشاب تكشف عن مفاجأة جديدة مع رامز جلال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب، مفاجأة جديدة، حول الفنان المصري رامز جلال، وتعرض خلال رمضان.

وقالت سمية الخشاب، عبر صفحتها الشخصي بموقع «إنستجرام»: «مفاجأة رمضان إن شاء الله مع رامز جلال هيكون سبب في موت حد»، ومعنى ذلك هو انضمامها لضحايا رامز جلال.

ورغم السرية المحاطة بالبرنامج وتفاصيله إلا أن سمية الخشاب، نشرت مقطع فيديو للحلقة من مقدمة رامز جلال لها وانه يستعد لسماع ألفاظ خارجة منها قد تصدر بحقه.

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من ناحية أخرى، تقدم المحامي ضياء الدين الجارحي، في وقت سابق برفع دعوى قضائية مطالبًا فيها بمنع عرض البرنامج، واصفًا إياه بالكارثة الأخلاقية ومعتبرًا أن نوعية البرامج التي يقدمها جلال لا تتفق مع قيم المجتمع ومبادئه.

أما عن أبرز النجوم الذين وقعوا ضحية لرامز جلال، فهم الفنانة شهيرة، ورانيا يوسف، وتامر حسني، وإليسا، ومصطفى خاطر، وعلي ربيع، ومطرب أغنية «ديسباسيتو» لويس فونسي ولاعب كرة القدم المعتزل عماد متعب، ومدحت شلبي، وأحمد شوبير، ويستعين رامز بالإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، من أجل استقطاب نجوم البرنامج.