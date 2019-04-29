كورتني كاردشيان تعيد نشر صور رحلتها في مصر.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والعارضة الأمريكية كورتنى كاردشيان ، معجبة للغاية بالزيارة التي أجرتها إلى القاهرة من عامين تقريبا، حيث قامت كورتني البالغة من العمر 40 عاما، بإعادة نشر صورها أمام الأهرامات من زيارتها لمصر عام 2017 وذلك من خلال حسابها على موقع الصور انستجرام.

وظهرت كورتني خلال الصور بملابس رياضية وارتدت تيشرت أبيض وبنطلون مموه وكوتشى أبيض وحقيبة يد، وعلقت قائلة: “يوميات سفرى إلى القاهرة”.

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وحظيت منطقة أهرامات الجيزة فى الفترة الأخيرة ، بزيارات من مشاهير الكرة والفن حول العالم ، من أبرزهم ويل سميث، و نيكولاس كيدج وميسى وكريستيانو رونالدو.

وكان الخلاف قد دب مؤخرا، بين نجمة تلفزيون الواقع ​كورتني كاردشيان​، وحبيبها السابق عارض الأزياء ذي الأصول الجزائرية يونس بنجيما.

وكان يونس قد بدأ بنشر سلسلة صور ومقاطع فيديو للحظات سعيدة عاشها برفقة كورتني حينما كانا لا يزالان على علاقة وقوية.

وجاءت الصور التي نشرها بنجيما في احداها كورتني وهي جالسةً فوق فراش أبيض اللون على قمة أحد الجبال، وخلفها مظهر خيالي في فترة الغروب، وأرفق الصورة بتعليق، جاء فيه: دعونا لا ننسى امرأة جميلة كهذه من الداخل والخارج.. أنت امرأة وأم رائعة، وأتمنى أن تجد السعادة لك ولأطفالك، لا شيء سوا الحب في نهاية اليوم.. لا نعلم ما سيحدث في الغد، لذا ها أنت.