تامر حسني يهنئ متابعيه بعيد شم النسيم.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري تامر حسني، على تهنئة جمهوره بعيد شم النسيم وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».

وقال تامر حسني، في تهنئته: «إخوتي المسيحيين حبايب قلبي كل سنة وانتم دايمًا بالصحة والسلام، ويا رب شم نسيم سعيد و جميل عليكم وعلينا».

وكان تامر حسني، قد أحيا مؤخرًا حفل غنائي كبير في العاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من الجمهور تخطى الـ 100 ألف شخص، ليسجل بذلك أعلى نسبة حضور في تاريخ حفلات الرياض.

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الفنان المصري أشعل الحفل بباقة كبير من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، والتي تفاعل معها الحضور بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني معه.

وقدم تامر، الشكر لجمهوره السعودي بعد نهاية الحفل، قائلًا: “الف شكر جماهير الرياض بالسعوديه كان حفل فوق الممتاز ونجاحه إستثنائي كعادتنا مع بعض وبجد كنت مبسوط معاكم جداً وخصوصاً اننا حققنا مع بعض اعلى نسبة حضور جماهيري في الرياض”.

من ناحية أخرى يستعد تامر حسني، لتصوير إعلان جديد مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك لصالح إحدى شركات الإتصالات في مصر ومن المقرر طرحه في رمضان.