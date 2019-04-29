فيفي عبده: في التمثيل «ماعنديش يا أمه ارحميني»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، مفاجأة عن أدوار العنف التي تقدمها في أعمالها الفنية طوال السنوات الماضية.

وقالت خلال لقائها في برنامج «عرب وود»، والمذاع عبر فضائية «روتانا»: «أنا ماعنديش يا أمه أرحميني في التمثيل الضرب عندي حقيقي القلم قلم، وعملته قبل ذلك في الحقيقة والسراب، وكذلك في مملكة الغجر التي أقوم بتصويرها الآن».

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يذكر أن فيفي عبده تعود للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بعد غياب طويل بمسلسل «مملكة الغجر»، والذي يتناول حياة «الغجر» بشكل جديد.

المسلسل من تأليف الإعلامي والكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده، وحورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.

وكان أخر أعمال فيفي عبده، في السباق الرمضاني مسلسل «يا أنا يا أنتي»، والذي قدمته مع الفنانة سمية الخشاب، وقدم على أكثر من جزء، وسبقتها بمسلسل “طائر الحب”، الذي قدمته مع الفنان كمال أبو رية، وتعرضت قصة حب عزمي وأشجان، التي قدماها في العمل لسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقتها.