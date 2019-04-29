بعد أزماتها السابقة.. شيرين عبدالوهاب خلال حفلها الأخير بالسعودية: «أسكت يا بؤي».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، حفلًا غنائيًا كبيرًا في جدة بالسعودية حضره حشد هائل من جمهورها من الجنسين في أول حفل مختلط لها.

وتألقت شيرين خلال الحفل بباقة مميزة من أهم أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور معها ولكن الحفل لم يخل من مزاح شيرين مع جمهورها خاصة عند غنائها أغنية: “أنا كلي ملكك”، فوجهت رسالة لإحدى جمهورها والتي حرصت على تسجيل الأغنية قائلة: “شكلك هتبعتيها لحد يا أروبه”، وسط ضحك كل حضور الحفل.

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وفاجأت شيرين الجمهور بعد انتهاء مزحتها بقولها: «اسكت يا بؤي»، وذلك بسبب المشاكل التي تعرضت لها بعد حفلها الأخير في البحرين، وبعد اتهامها بالإساءة لمصر بسبب تصريحاتها على المسرح والتي قالت فيها: «أنا هنا بتكلم براحتي لكن في مصر اللي بيتكلم بيتحبس»، وهذ الجملة التي خضعت للتحقيق بنقابة المهن الوسيقية بسببها.

وتألقت شيرين في الحفل بإطلالة خطفت الأنظار، حيث ارتدت فستان منفوش من أسفل جمع بين اللونين الأبيض والبيج، وصفته الفنانة بأنه “فستان العيد”، حيث قالت: ” أنتم حلوين قوي .. وأنا لابسه فستان العيد”، ثم قدمت “ما شربتش من نيلها” وسط تفاعل كبير من الجمهور.