ماجد المصرى يجسد دور فلاح لأول مرة فى «زلزال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يصور النجم المصري ماجد المصرى، مشاهده فى مسلسل “زلزال”، خلال الفترة الحالية، وهو العمل المقرر أن ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، من بطولة النجم محمد رمضان.

ويظهر لأول مرة ماجد المصري بشخصية فلاح من عائلة كبيرة ولديه العديد من مزارع الفاكهة وأموال كثيرة ولكنه بخيل ويظهر بشكل كوميدي فى بعض الحلقات.

بينما يجسد محمد رمضان خلال أحداث المسلسل دور شاب بسيط من عائلة فقيرة للغاية، ومع مرور الأحداث يلتقى فتاة فى منطقته، وهى الفنانة الشابة هنادى مهنا ابنة الملحن الكبير هانى مهنا ويقع فى غرامها، ويظل يطاردها كى يرتبط بها، إلا أن والدها الذى يعد من الأثرياء فى منطقة العياط وهو الفنان ماجد المصرى، يرفض ارتباطه بها ويدخل الاثنان فى أزمات وصراعات، حيث تدور أحداث العمل فى إطار شعبى.

مسسل “زلزال” تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولتة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين.