انت الان تتابع تفاصيل خبر "المنتقمون: لعبة النهاية" يحطم الأرقام القياسية عالمياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 06:52 مساءً - حطَّم فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز: إند جيم) الإيرادات القياسية لشباك التذاكر على المستوى العالمي، بعد تحقيقه 1.2 مليار دولار حتى أمس الأحد، حسبما قالت شركة والت ديزني التي توزع الفيلم.

وحقق الفيلم إيرادات قياسية في الولايات المتحدة وكندا، وهما أكبر سوق عالمية للأفلام السينمائية، بلغت 350 مليون دولار، وفق ما نشرته وكالة "رويترز"، أمس الأحد.

وفاق إجمالي ما حققه الفيلم تقديرات المحللين والرقم القياسي السابق الذي سجله قبل عام، فيلم "المنتقمون: الحرب اللانهائية" (أفنجرز: إنفنيتي وور)، وبلغ 257.7 مليون دولار.

وقالت "ديزني" إن "إند جيم" سجَّل أيضاً أرقاماً قياسية، في مطلع الأسبوع، بالصين والبرازيل وفرنسا وأكثر من 30 سوقاً أخرى.

وتبلغ مدة فيلم الحركة ثلاث ساعات، وهو الجزء الأخير من سلسلة أفلام أنتجتها استديوهات مارفل منذ 2007.

ويتناول الفيلم شخصيات قصص مصورة خارقة تحظى بشعبية، مثل أيرون مان وهالْك وثُور، وهي تخوض معركة ضد الشرير الخارق ثانوس.

Advertisements

والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس همسورث وسكارليت جوهانسون، وإخراج الأخوين روسو.

وتساعد نهاية الأسبوع التاريخية تلك على وضع شركة ديزني على الطريق نحو تحقيق ما يصفه محللون بأنه قد يكون عاماً لا مثيل له.

وتستعد الشركة لعرض "الأسد الملك" (ذا لايون كينغ) و"الجزء الرابع من حكاية لعبة" (توي ستوري 4)، وعدد آخر من الأفلام التي يُحتمل أن تحقق نجاحاً ضخماً خلال الأشهر المقبلة.

وقالت كاثلين تاف رئيسة التوزيع بشركة ديزني: إن الجمهور "أثبت من جديد، اهتمامه بهذه الشخصيات".

وأضافت: "أعتقد أنهم يريدون أن يعرفوا كيف ستَحُل تلك القصة الملحمية نفسها".

وقد أثبت فيلم "إند جيم" أنه ظاهرة ثقافية عالمية، إذ حثت لافتة في إحدى محطات مترو أنفاق لندن الركاب، على ألا يتحدثوا عن حبكة الفيلم؛ حتى لا يفسدوه على آخرين، وذلك وفقاً لصورة نشرها بوب إيجر الرئيس التنفيذي لـ"ديزني"، على "تويتر".

ودفع بعض عشاق السينما بالصين أكثر من 500 يوان (74.14 دولاراً) ثمناً لتذكرة "إند جيم" في السوق غير الرسمية، وهو ما يزيد كثيراً على متوسط سعر التذكرة في دور السينما بكل أنحاء الصين والذي يبلغ 60 يواناً.