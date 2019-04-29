متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” فيديو كليب أغنية “أنا اتعودت” للفنانة المصرية الشابة هايدي موسى وذلك عبر قناة الشركة على موقع “يوتيوب” الشهير.
الكليب يحمل توقيع المخرجة هيفا الفقيه بفكرة مميّزة تحاكي الألم الذي يتسبّب به إهمال الحبيب في ترجمة صوريّة لموضوع الأغنية. ويبدو واضحًا أن العمل تم تصويره بتقنيات عالية اعتادت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” تقديمها للجمهور في مختلف الأعمال الغنائية المصوّرة التي تصدر عنها.
أغنية “أنا اتعودت” من كلمات نادر عبد الله وألحان حسين محمود وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر وكانت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” قد أطلقها منذ أيام عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
تجدر الإشارة إلى أن الأغنية حققت رواجًا واسعًا في صفوف الجمهور ومحبّي هايدي موسى الذين رافقواها منذ ظهورها الأوّل في برنامج “ستار أكاديمي” منذ سنوات.
لمشاهدة فيديو أغنية “أنا اتعودت”:
كانت هذه تفاصيل خبر هايدي موسى تعاني من إهمال الحبيب في “أنا اتعودت” مع “لايف ستايلز ستوديوز” – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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