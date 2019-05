كورتني كارداشيان تسخر من شقيقتها “كيم”.. ماذا قالت؟

متابعة بتجـــــــــرد: ظهرت نجمة تلفزيون الواقع “كورتني كارداشيان”، مع المضيفة الأشهر في برامج التلفزيون الحوارية “إلين ديجينيريس”، في برنامجها “إلين ديجينيريس شو”، صباح يوم الاثنين، لمناقشة كل ما يتعلق بـ”آل كارداشيان”.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، تحدثت “كورتني”، 40 عامًا، بحرية عن شقيقتها “كيم”، وعن كونها طالبة مستجدة في عالم القانون والمحاماة، ومزحت ساخرة بقولها: “إنه شيء مزعج”.

دخلت “كورتني” الحلقة بزي أبيض رائع من قطعتين، بنطال فضفاض من الخصر مع قميص أبيض ضيق، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها وكتفها، في إطلالة رائعة بدت مناسبة تماما مع عائلة “كارداشيان”، وخلفها عزف المجموعة الموسيقية “بران مارشينج باند”.

وبدأت “إلين” بالسؤال قائلة: “دعينا نتكلم عن أن (كيم) ستصبح محامية، هل تمشي في أرجاء المنزل تتحدث بمصطلحات المحامين وما إلى ذلك؟ لتأتي إجابة “كورتني”: “كل شيء بالنسبة لها الآن مسؤولية قانونية، إذا استضفنا حفلة خارج المنزل تتحدث أن ذلك قانونيا خطأ، كل شيء تذكره تدخل فيه مصطلح قانوني أو اثنين، إنها تعرف الآن الكثير عن عالم المحاماة ولا تنفك تذكرنا بذلك كلما تفوهت بكلمة، إنه شيء مزعج جدا”.

وناقشت الحلقة بعد ذلك مدونة “كيم” الجديدة “بووش Poosh”، والتي أوضحت “كورتني” أنها تعتني بكل ما يخص نمط الحياة للنساء، من الصحة والرفاهية، والديكورات الداخلية، وأمور الأمومة، وهناك الكثير من مقاطع الفيديو التي صورتها عائلة كارداشيان بنفسها، مؤكدة أن أمور البيع والشراء لا تتم على ذلك الموقع، لكن ربما ابتداء من الأول من مايو سيتم بيع منتج “البروتينات الحيوية”، عبارة عن عدد من الفيتامينات لنضارة البشرة مثل الكولاجين والميلاتونين.

وتحدثت “كورتني” أيضًا، عن علاقتها الخاصة بشريكها السابق “سكوت ديسيك” وكيف يتفقان سويا على أمور أطفالهما، وعلقت على ذلك بأنه “تغيير لطيف”، قبل أن تنتقل إلى علاقة أختها العاطفية “كلوي” بلاعب كرة السلة، “تريستان طومسون” وخيانته لها.

ولعبت “كورتني” لعبة “من الزوج الذي تفضلينه؟” مع “إلين”، لتأتيها القائمة بأسماء “جون ماير” و”تريفور نوه”، و”شون منديس”، و”لويس هاميلتون”، و”زاك إيفرون”، و”مايكل جوردن”، و”دي كابريو”، واختارت “دي كابريو” و”ماير”.

ومن المعروف أن الشقيقتين تكن لبعضهما بعض الضغينة، وبينهما خلاف دائم يظهر في حلقات “Keeping Up with the Kardashians”، منذ أن أطلقت “كيم” على شقيقتها الكبرى لقب “الأقل إثارة للاهتمام”، كما سبق وأن تمنت “كورتني كارداشيان” لو لم تكن إحدى أفراد عائلة كارداشيان، حتى لا تشارك في البرنامج، ونعتت “كيم” بأفظع العبارات.