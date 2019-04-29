شكران مرتجى: “ما في شي بيستاهل”

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة السورية شكران مرتجى صورة عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، مهّدت فيها لشهر رمضان المبارك والذي يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكتبت في الصورة: “بهالإيام الفضيلة يسامحني كل حدا زعلتو وأنا مسامحة الكلّ. الله محبة وما في شي بيستاهل. سامحوا واقبلوا اللي بيطلب منكم، مو مثالية، بس بترتاحوا إنتو”.
وعلّقت على الصورة، قائلةً: “المسامح كريم والحياة كارما كل شي بتعمله بيرجعلك صدقوني”، في إشارة منها إلى أنها تؤمن بفكرة الكارما.
تجدر الإشارة إلى أن شكران مرتجى ستخوض سباق دراما رمضان لهذا العام بمسلسل “سلاسل دهب”، بجانب كوكبة من نجوم الدراما من بينهم بسام كوسا، وجيني أسبر، وكاريس بشار، وديمة بياعة، والعمل من تأليف سيف رضا حامد وإخراج إياد نحاس.
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