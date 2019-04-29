انطوان قارح عريس المستقبل يوم تصوير مجموعة الاعراس

على مدار يوم كامل صور البارحة المصمم انطوان قارح مجموعة الاعراس الجديدة الخاصة به تحت اسم LALA BRIDEعلى ان يطلق المجموعة المنتظرة بداية الشهر الخامس

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المجموعة التي تتألف من سبع فساتين منوعة بالستايل اختار المصمم ان يصورها في مدينة الملاهي لان كل عروس مهما اختلف ستايل فستان زفافها تشعر وكانها تعيش اجواء مدينة الملاهي الخيالية LALA LAND يوم فرحها التي كانت تحلم به.. فجائت الفساتين حالمة حيوية متطايرة متلئلئة تعكس اجواء الفرح والسعادة في مدينة الالعاب

هذا وقد استغل المصمم اللبناني تصوير المجموعة ليفاجئ حبيبته الانسة جيوفاني خوام بتحضير احتفال من قلب موقع التصوير ليتقدم بطلب يدها للزواج، الاحتفال الذي كان منبثقا بتفاصيله الدقيقة من مدينة احلام عروس المصمم المستقبلية جاء منسجما مع تصوير مجموعة الاعراس الجديدة مفعما بالرومانسية والحيوية واجواء الرقص والفرح وتخلله عرض كليب مصور على الشاشة العملاقة بمنتصف مدينة الالعاب يتحدث عن مراحل العلاقة العاطفية التي جمعت الحبيبين حضره المصمم خصيصا للمناسبة بمشاركة الاهل والاصدقاء ومجموعة من النجوم والمشاهير كجوزيف عطية، امل بوشوشة، داليدا خليل، انابيلا هلال، اللذين تمنوا على جيوفاني قبول طلب الزواج وتمنوا لانطوان السعادة والتوفيق.

يذكر ان قصة حب انطوان و جيوفاني قد بدأت كما ذكر المصمم بالفيديو عن طريق كبسة زر طلب الصداقة عبر الفيسبوك من حوالي الخمس سنوات واستمرت للحظة موافقتها على الزواج … ومن قال ان كبسة زر لن تستطيع تغير حياتك المهم ان تعلم متى ولمن تكبس الزر.