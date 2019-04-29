كاتي برايس مُلطّخة بالدماء في المستشفى بعد عملية تجميل.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرتْ عارضةُ الأزياء البريطانية الشهيرة "كاتي برايس" مجموعةً من الصور بعد خضوعها لعملية تجميل في تركيا.

وظهرت برايس، 40 عامًا، وهي تضع ضمادات على وجهها، بعد أن خضعت لعملية شدّ الوجه ورفع الحاجب ورفع العين، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت الصور النجمة الأمريكية وهي ترتدي ثوب المشفى وتضع على رأسها غطاءً وخدّاها وجبينها وأنفها مُلطّخات بالدماء وشعرها الأشقر أيضًا.

وبدت كاتي في حالة صحية غير مستقرّة بعد خروجها من غرفة العمليات وأمسكت بممرضة للحصول على الدعم.

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وقبل التخدير، قام الجراح بتحديد وجه كاتي مع تصميم نموذج مُحاكٍ لما قبل وبعد العملية.

وفي العام الماضي، اعترفتْ كاتي بأن عملية شد الوجه والتي تضمّنت حقن حمض الهيالورونيك تحت عينيها قد أثرت على وجهها، وتعهّدت بإعادة الجراحة مرة أخرى لإعادة تصحيح وجهها بعد الجراحة الفاشلة.

وبعد يوم من العملية، ظهرت كاتي على كرسي متحرك وتم دفعها من قبل موظف في المطار، ولدى وصولها إلى المملكة المتحدة يوم السبت الماضي، استقبل كاتي، ابنُها الأكبر هارفي، 16 عامًا، الذي قدّم لها باقةً من الزهور في منزلها في وست ساسكس.