شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تصور مشاهد تفجيرات عملية ارهابية فى "لآخر نفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة عبد العزيز اليوم الاثنين، عددا من المشاهد الصعبة فى أحداث مسلسلها الجديد "لآخر نفس"، الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل ويعرض بشكل حصرى على قناة الحياة، حيث تتواجد منذ صباح اليوم فى التجمع التصوير لتصوير هذه المشاهد.

المشاهد الخطرة التى تصورها ياسمين عبد العزيز عبارة عن انفجار قنبلة فى عملية ارهابية ويتم تصوير هذه المشاهد على مدار يومين اليوم وغداً الثلاثاء ويشارك فيها إلى جانب ياسمين عبد العزيز كل من محمد عز، وأحمد صلاح حسنى، وهند عبد الحليم، وأحمد العوضى.

"لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، ومصطفى حشيش، وتأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجى.

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