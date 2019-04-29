شكرا لقرائتكم خبر عن بالرنجة والفسيخ والسفر .. هكذا احتفل نجوم الفن بعيد شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يحرص المصريين على الاحتفال بيوم شم النسيم بطقوس خاصة اعتادوا عليها منذ مئات السنين، مثل الخروج إلى الحدائق والمتنزهات، وتلوين البيض، وتناول الفسيخ والرنجة وغيرها من الأسماك المملحة، التى تعتبر الراعى الرسمى لهذا اليوم.

الأمر لا يختلف كثيرا لدى الفنانين، والذى يحرصون على توثيق هذه اللحظات السعيدة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع "السوشيال ميديا"، لما بها من تفاعل مع الجمهور، فرغم أن النجوم حاليا منهم من يستعد للمارثون الرمضانى، إلا أنهم حرصوا على السفر أو تناول الفسيخ والرنجة كطقس أساسى لهذا اليوم.

ونشرت رانيا يوسف، مجموعة من الصور فى أحدى المدن الساحلية، بملابس صيفية، ونشرت عبر خاصية "ستورى" انستجرام فيديو تهنئ فيه المصريين بيوم شم النسيم .



رانيا يوسف



رانيا

كما نشر الفنان خالد سليم، صوراً من احتفالات شم النسيم والأكلات التقليدية التى يتناولها المصريين، وكتب قائلاً "لزوم الفسيخ والرنجة، ماليش فيه خالص".



خالد سليم يرفض الفسيخ



خالد سليم يفضل المحشى

أما النجمة أنغام فأكتفت بنشر مجموعة من الصور لحفلتها بالأوبرا أمس وعلقت على الصور قائلة "عيد ربيع سعيد"، ونشرت الفنانة إيمى، صورة لها أمام البحر وعلقت على الصورة قائلة "Happy Easter"



أنغام فى الأوبرا

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أنغام



ايمي سالم

من جانبه نشر النجم حكيم صورة له من حديقة منزله، وعلق عليها قائلا "شم نسيم سعيد و كل سنه وانتم طيبين وبالف خير .. اكالتوا فسيخ ؟ انا بحب الفسيخ"

قوى"،

حكيم

أما لقاء الخميسى فنشرت صورتها مع نجلها، ببعض المؤثرات البصرية على الصورة، فيما نشر المطرب محمد رشاد صورة مع زوجته المذيعة مى حلمى وقال "أحلى شم نسيم دا ولا إيه"