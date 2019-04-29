شكرا لقرائتكم خبر عن من كواليس حفلته الأخيرة .. محمد رمضان يهنئ جمهوره بشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان، على تهنئة جمهوره ومتابعيه بأعياد شم النسيم، بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصى، من كواليس حفلته الأخيرة "أقوى حفلة فى مصر" ، وكتب رمضان ، عبر مقطع الفيديو الذى ضم عدد من أغانيه فى حفلته الأخيرة، " كل سنة وأنتم بخير وصحة وسلامة".

ويشارك محمد رمضان ، خلال أحداث مسلسل "زلزال" فى دورين دور "أب وابن" الأول شاب بسيط من عائلة فقيرة للغاية، ومع مرور الأحداث يلتقى فتاة فى منطقته، وهى الفنانة الشابة هنادى ، مهنا ابنة الملحن الكبير هانى مهنا ويقع فى غرامها، ويظل يطاردها كى يرتبط بها، إلا أن والدها الذى يعد من الأثرياء فى منطقة العياط وهو الفنان ماجد المصرى، يرفض ارتباطه بها ويدخل الاثنان فى أزمات وصراعات.

ومسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان ، وحلا شيحة وماجد المصرى ،ه ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنا وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.