شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ليوناردو دى كابريو متخفى فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم العالمي ليوناردو دي كابريو وهو متخفي في نيويورك، حيث كان يشتري كوبا من القهوة من أحدي المحلات ويبدو أنه لم يكن يريد أن يتعرف عليه أحد أو ترصد تحركاته كاميرات المصورين وهو ما دفعه لتغطية رأسه ب"كاب" إلا أن المصورين استطاعوا أن يتعرفوا عليه ويرصدونه بكاميراتهم وهي الصور التي نشرها موقع الديلى ميل.

من جانب آخر ينتظر النجم العالمى ليوناردو دي كابريو نظيره براد بيت عرض فيلم Once Upon a Time in Hollywood، المقرر طرحه فى 26 يوليو عام 2019.

ومن المقرر أن يجسد كلا من ليوناردو دي كابريو وبراد بيت، أدوار الأصدقاء المقربين، أحدهما نجم سابق في التلفزيون، وكلاهما يكافح لجعل صناعة الأفلام أفضل.

فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" يشارك ليوناردو دى كابريو بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود من أبرزهم براد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبى وداكوتا فانينج وتيم روث وكورت راسيل وغيرهم، والعمل من إخراج كوينتن تارانتينو.

