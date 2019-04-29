شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عوامل تجعل الجمهور ينتظر مى عز الدين فى "البرنسيسة بيسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض النجمة مى عز الدين السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج أكرم فريد والمقرر عرضه بشكل حصرى على قناة الحياة، حيث تعكف على تصوير مشاهد العمل مع الاستمرار فى عمليات الدعاية سواء بطرح البوسترات والبروموهات سواء على السوشيال ميديا أو على قناة الحياة المتعاقدة على عرضه حصرياً فى رمضان.



البرنسيسة بيسة على الحياة

- الدعاية المميزة الخاصة بالمسلسل والتى بدأت بتداول بوستر لسيدة عجوز ومكتوب عليه انتظرونى فى رمضان دون الكشف عن هوية هذه السيدة، ليتم الاعلان بعد ذلك أنها مى عز الدين وأن هذه الشخصية تدعى "الجدة سكسكة" وبعدها تم طرح البوسترات الرسمية للعمل.



مى عز الدين



النجمة مى عز الدين



مى عز الدين



مى عز الدين

- عودة مى عز الدين الى تقديم التيمة الشعبية فى المسلسل والتى نجحت فيها سابقاً خلال مسلسل "دلع بنات" 2014 حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً وقتها اضافة إلى أن مى عز الدين تتميز فى هذه التمية والتى ظهرت بها سابقاً فى السينما كذلك.



مى عز الدين فى كواليس البرنسيسة بيسة



مى عز الدين وحجاج عبد العظيم

- اعتماد مى عز الدين على الكوميديا فى أحداث "البرنسيسة بيسة" وذلك بعد تقديمها مسلسل درامى جاد فى رمضان الماضى وهو "رسايل"، وانتظار الجمهور مشاهدة مى فى الكوميديا مجدداً بعدما ابتعدت عنها فى أعمالها الأخيرة "رسايل" و"وعد" و"حالة عشق".



مى عز الدين فى شخصية الجدة سكسكة



مى عز الدين

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- ظهور مى عز الدين بأكثر من شخصية خلال الأحداث وتحديداً "الجدة سكسكة" السيدة العجوز التى تخرج من السجن وتعود لممارسة طغيانها على أهل الحارة، إضافة إلى شخصية "الحفيدة بيسة" التى تعمل مديرة مدرسة وفى نفس الوقت طبالة، وياتى ذلك بعد نجاح مى فى تجسيد أكثر من شخصية خلال أعمال سابقة منها "أيظن" و"شيكامارا" و"حالة عشق".



شخصيات مى عز الدين فى البرنسيسة بيسة

- البروموهات الدعاية التى تم طرحها فى الأيام الماضية والتى حققت مشاهدات كبيرة ولاقت اعجاب الجمهور خاصة بوجود العديد من المشاهد الكوميدية وتم تدوالها بكثافة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وإنستجرام.

- اعتماد المسلسل على الوجوه الشابة المميزة وخاصة من نجوم مسرح مثل محمد أنور الذى يقدم أحد أدوار البطولة ووائل عونى، اضافة إلى الاستعانة بالفنان أمير المصرى الذى شارك فى أكثر من تجربة فى السينما العالمية، وكذلك اختيار ممثلين يحملون الطابع الكوميدى مثل ايمان السيد وحجاج عبد العظيم وغيرهم.



أمير المصرى ومى عز الدين

مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وايمان السيد وعدد آخر من النجوم.