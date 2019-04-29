شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن بسوريا ولبنان ينعون الصحفى الشاب راغد قيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة كبيرة انتابت عددا من مشاهير والشخصيات العامة والفنية بلبنان، وسوريا، ومجموعة من الدول العربية بوفاة راغد قيس، صاحب واحد من أنشط الحسابات على "تويتر"، والذى كان يحمل اسم "شرطة المشاهير"، حيث توفى اثر وعكة صحية مؤخرا.

عدد كبير من مشاهير "تويتر"، وتحديدا من لبنان وسوريا، نعوا راغد، مؤكدين أن الخبر جاء كالصدمة بالنسبة لهم، بل أن بعض نجوم "السوشيال ميديا"، لم يلتقوه من قبل، إلا أنهم نعوه أيضا، وأثنوا عليه، ورغم أن الحساب الذى امتلكه راغد، كان شديد السخرية من بعض الفنانين، وكثيرون لم يفضلوا طريقة انتقاده، إلا أن مشاهير "تويتر" أجمع على أن الخبر صدمة كبيرة .

النجمة أصالة نعت راغد قيس قائلة "الله يرحم الشب الّلي كتير ضحّكنا، ونسينا معه أوقات كتيرة كانت صعبه ومُملّه، الله يرحم راغد صاحب صفحة (شرطة المشاهير ) ويصبّر أهله وحبايبه على فاجعة غيابه".



أصالة

أما النجم تيم الحسن فنشر صورته وعلق عليها قائلا "الله يرحمك ويصبر أهلك تعازي لأسرتك وأحبابك ..البقاء لله .. راغد قيس".



تيم حسن

وقالت وفاء الكيلانى "خبر محزن وأكثر من صادم ياريت يكون مش حقيقى .. وفاة راغد قيس .. عمري ماشفتك بس كنت بحس انك انسان قلبك طيب رغم لسانك اللاذع .. الله يرحمك .. ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة ويصبر أهلك يارب .. ياريت كل الناس تترحم عليه اللي بيحبوه و اللى زعلانه منه .. الدنيا ماتستاهلش .. البقاء لله وحده".

Advertisements



وفاء الكيلانى

فيما قالت إليسا "كتير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير.. الله يرحمو راح بعمر كتير زغير. ما كنت بعرفو شخصيا ومرات كانت تعليقاتو قاسية بحقى، بس مننحنى قدام الموت ومنصلى لروحو. الله يصبّر أهلو".



إليسا

وقالت سيرين عبد النور "ما عم صدق الله يرحمك ويصبر اهلك رغد قيس"، فيما قالت النجمة اللبنانية ديانا حداد "الله يرحمك يا راغد .. عرفتك عن بعد وكنت إنسان مهذب بأخلاقك وطيب بإنسانيتك .. بس بتعرف يا خيى رحت على مطرح فى أمان وفى محبة وفى سلام اكتر من هالمكان .. الله يرحمك".



ديانا حداد