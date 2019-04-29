صور.. جيسيكا ألبا تحتفل بعيد ميلادها فى مراكش بصحبة زوجها كاش وارين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل عدد من الصور للنجمة جيسيكا ألبا وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ 38 في المغرب بصحبة زوجها كاش وارين حيث ارتدت فستان من بيت أزياء ديور، وظهرت ألبا وهي تقبل زوجها وتستمتع بأجواء المغرب في مدينة مراكش. وشاركت جيسيكا جمهورها علي حسابها بموقع انستجرام والذي يبلغ 15 مليون متابع لقطات من إجازتها في المدينة المغربية ليشاهد كيف قضت ألبا ليلة عيد ميلادها. Advertisements

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