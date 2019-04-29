شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم لبنان ينعون الصحفى الشاب راغد قيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت عدد من المواقع اللبنانية خبر وفاة الصحفي الشاب راغد قيس صاحب صفحة شرطة المشاهير، وهو ما دفع العديد من نجوم لبنان لرثاء قيس من خلال حسابتهم على مواقع التواصل الإجتماعي. Advertisements وكتبت إليسا علي حسابها "كتير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير الله يرحمه راح بعمر كتير زغير ما كنت بعرفه شخصيا ومرات كانت تعليقاته قاسية بحقي، بس مننحني قدام الموت ومنصلي لروحه الله يصبّر أهله"، فيما قالت ديانا حداد "الله يرحمك يا راغد .. عرفتك عن بعد وكنت إنسان مهذب بأخلاقك وطيب بإنسانيتك .. بس بتعرف يا خيي رحت على مطرح في أمان وفي محبة وفي سلام اكتر من هالمكان الله يرحمك". بينما كتب تيم حسن "الله يرحمك ويصبر أهلك تعازي لأسرتك وأحبابك ..البقاء لله " .

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