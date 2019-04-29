شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد قبلة أليكس رودريجز لـ جينيفر لوبيز فى تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجز أفضل أوقاته حالياً برفقة صديقته وخطيبته النجمة جينيفر لوبيز مثلما ظهرا مؤخراً فى شوارع مدينة تكساس حيث رصدتهما عدسات مصوري الباباراتزي خلال الساعات الماضية من خلال صور تناقلتها المواقع العالمية، كما قام الثنائى بنشر تلك الصور عبر السوشيال ميديا. صور لوبيز وأليكس ظهر فيها الثنائى فى قمة الحب والرومانسية حيث قام رودريجز بتقبيل لوبيز أثناء جلوسهما فى أحد الحدائق مثلما ظهر فى الصور. على جانب آخر من المفترض أن يقوما الثنائى خلال الفترة القادمة بتحديد موعد الإعلان عن حفل زفافهما بعدما قاما بالخطبة فى وقت سابق من عام 2019.

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