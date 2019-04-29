غدًا.. مسرح الرينبو بعمان يعرض الفيلم المصري حرام الجسد

يعرض مسرح الرينبو في جبل عمان غدًا الموافق الثلاثاء، الفيلم المصري "حرام الجسد" تحت رعاية الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ويتبعه نقاش مع المخرج خالد الحجر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

يشار إلي أن فيلم "حرام الجسد"، يدور في إطار تراجيدي عن الخيانة والاضطهاد والقتل، ويستعرض الفيلم أحداثصا عن ثورة 25 يناير، ويتناول قصة زوجان من الريف، يعملان

لدى ثري يُدعى مراد، وفي فترة الانفلات الأمني واقتحام السجون إبان الثورة، يهرب علي ابن عم حسن من السجن ويذهب إلى منزل ابن عمه للاختباء لديه، ولكن مراد يكتشف علاقة الحب القديمة التي جمعت منذ سنوات بين علي وفاطمة، وتتوالى عليهما المشكلات بسبب هذه العلاقة، خاصةمع الحرمان الجسدي الذي تعاني منه فاطمة في ظل عدم قدرة زوجها حسن على إرضائها.

ولقد حصد عددًا من الجوائز أبرزها جائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثلة في مهرجان بورتو السينمائي الدولي في البرتغال وكذلك جوائز أفضل ممثلة وأفضل صوت وأفضل إخراج فني في مهرجان الفيلم الوطني في مصر.

يذكر أن فيلم حرام الجسد من بطولة: ناهد السباعي، أحمد عبدالله محمود، زكي فطين عبدالوهاب، سلوى محمد علي، أبو بكر عباس، محمود البزاوي، تأليف وإخراج خالد الحجر.