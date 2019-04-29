بعد زيارته لطب بنها.. رواد مواقع التواصل يسخرون من شعبولا

أثارت زيارة الفنان شعبان عبدالرحيم لمستشفى بنها الجامعى الكثير من الجدل، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الأمر بمزيد من السخرية، حيث انتشرت الأقاويل حول سبب الزيارة وذلك بعد لقائه برئيس الجامعة وعميد كلية الطب .

وسخر نشطاء مواقع التوصل الإجتماعي المختلفة من الواقعة، حيث قال بعضهم ساخرا إن شعبان عبدالرحيم حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة بنها تكريما لها ولفنه، إلا أن زيارته كانت من أجل

إجراء بعض الفحوصات الطبية، وإجراء اتفاق مع رئيس جامعة بنها على إحياء حفل يقام بعد عيد الفطر فى استاد بنها الرياضى.ومن المقرر تخصيص العائد لصالح مستشفى بنها الجامعى، وذلك بعد ما شاهد على الطبيعة حجم وأعداد المرضى المترددين على الاقسام العلاجية المختلفة.