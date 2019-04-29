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أثارت زيارة الفنان شعبان عبدالرحيم لمستشفى بنها الجامعى الكثير من الجدل، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الأمر بمزيد من السخرية، حيث انتشرت الأقاويل حول سبب الزيارة وذلك بعد لقائه برئيس الجامعة وعميد كلية الطب .
وسخر نشطاء مواقع التوصل الإجتماعي المختلفة من الواقعة، حيث قال بعضهم ساخرا إن شعبان عبدالرحيم حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة بنها تكريما لها ولفنه، إلا أن زيارته كانت من أجل
ومن المقرر تخصيص العائد لصالح مستشفى بنها الجامعى، وذلك بعد ما شاهد على الطبيعة حجم وأعداد المرضى المترددين على الاقسام العلاجية المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيارته لطب بنها.. رواد مواقع التواصل يسخرون من شعبولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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