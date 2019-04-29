ليلة من ليالي الحب والطرب في حضرة "انغام"

في ليلة من ليالي الطرب، انطلقت فعاليات حفل الفنانة انغام ضمن احتفالات الربيع بدار الاوبرا المصرية وتولى قيادة الفرقة الموسيقية المايسترو هاني فرحات.

وطلت أنغام على جمهورها، بإطلالة رقيقة هادئة باللون الوردي، الذي خطف إعجاب كل الحضور، وسط تصفيق حار وتشجيع من جهورها المتشوق لسماع نغمات صوتها العذب.

وبدأت الحفل بغناء حالة خاصة جدًا، بإحساس رائع أثار دهشة جمهورها ووزعت الحب على كل الحضور، فتعالت الهتافات "الحب لايق عليكي.. مبروك ياأنغام.

لتشدو بعدها انغام بأغنياتها "ياريتك فاهمني، بين البينين، اهي جت"، فتعالت الهتافات مرة أخرى" رجعتينا للزمن الجميل".. إيه الجمال ده.. شكرا يا انغام، مما جعل أنغام ترسل لجمهورها

كلمات حب وامتنان قائلة: انا اكتشفت ان انا فعلا محظوظة بجمهوري، انا فعلا محظوظة بوجودكم وحضوركم.

وطلب منها احد الحضور غناء أغنية نزوة، فلبت الطلب فورًا وقدمت أغنية نزوة بدون موسيقى واكتفت بنغمات صوتها الساحر.

واستكملت بعدها بأغنيات ولا دبلت، هتقول لربنا إيه، حبايبنا، هدنة، أساميك الكتيرة، بتوصفني بتكسفني".

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كل هذه الاغنيات وسط تفاعل وتأثر الحضور خلال عاصفة المشاعر المختلفة، المرسلة بصوت أنغام مابين كلمات تحمل دفئ الحب وبرودة الفراق.

واستكملت بعدها بأغنيات "اتجاه واحد، وحدانية، ساندة عليك، بقول نسياك، 100 صورة، بخاف

أفرح" وطلب منها احد الحضور الغير مصري أغنية "لا تهجى " قائلًا انا جايلك من السفر مخصوص يا أنغام، فابتسمت وغنت لا تهجى.. وغنت أيضًا أغنية "وين تروح" ليرد عليها قائلا قلبي معك.. شكرًا يا انغام.

وكلما طلب منها الجمهور أغنية، كان الرد بإبتسامة رقيقة قائلة مبسوطة بوجودكم وعايزاكم كلكم مبسوطين النهاردة، ورغم تأخر الوقت الا انها اصرت على ارضاء محبيها، واستمر الحفل لما يقرب من ساعتين بسبب طلب الجمهور إعادة غناء العديد من الأغاني، كما طلب منها البعض أغنيات ليست بالقائمة المخصصة للحفل.

وقدمت أنغام العديد من الأغنيات القديمة منها "اكتبلك تعهد"، واهي جات، وغيرها، بجانب أغاني ألبوم "حالة خاصة جدًا".

وغردت بعدها بأغنيات "عرفها بيا، بعتلي نظرة، حتة ناقصة، وطلب منها جمهورها غناء اغنية أنا ساندة عليك مرة أخرى واختتمت الحفل باغنية سيدي وصالك.