كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده.. كيف سيطل علينا حمدي الوزير في رمضان ٢٠١٩؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل الفنان حمدي الوزير، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الرابع والستين، حيث ولد في التاسع والعشرين من أبريل ١٩٥٥، في بورسعيد، وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة قنا، واشتهر بأداء دور المغتصب فيومي في فيلم "قبضة الهلالي".

ويشارك "الوزير" في سباق رمضان لعام ٢٠١٩، من خلال مسلسل "سوبر ميرو" التي تقوم ببطولته إيمي سمير غانم، ويُعرض عبر قناتي TeN، ودبي.

ولم تُكشف بعد طبيعة الشخصية التي يقدمها "الوزير" ضمن أحداث المسلسل، حيث ظهر بصورة عابرة في برومو العمل الرسمي، وهو يُجري عملية جراحية في غرفة عمليات.