كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 05:16 مساءً - ضجت وسائل التواصل الإجتماعي منذ لحظات بخبر وفاة ​راغد قيس​ صاحب صفحة “شرطة المشاهير”، حيث أعرب العديد من زملائه عبر صفحاتهم عن حزنهم وصدمتهم بسبب هذا الحدث الأليم والمفاجىء، فيما أشار البعض الآخر إلى أن سبب الوفاة يعود إلى وعكة صحية ألمت به منذ حوالي الأسبوع دون تحديد ماهيتها.

يشار إلى أن قيس حقق نجاحاً كبيراً من خلال صفحته “شرطة المشاهير” التي عمد فيها إلى إنتقاد الفنانين بطريقة ساخرة ووصل عدد متابعي الصفحة إلى أكثر من مليون.



