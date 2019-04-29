شاهد… دكتورة خلود توّنس متابعينها في رمضان بهذه الطريقة!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 05:16 مساءً - أعلنت الفاشينيستا الكويتيّة، الدكتورة خلود، عن تحضيرها مفاجأة مميزة لجمهورها في رمضان المقبل، موضحة أن الفكرة جاءت لها من خلال ردود الفعل على ظهورها مؤخرًا بالساري الهندي.

وكشفت الدكتورة خلود، في مقطع فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن المفاجأة الرمضانية، مشيرة إلى أنها ستظهر عبر ”السوشيال ميديا“، بشكل يومي في رمضان المقبل، بزي مختلف.

وأضافت الفاشينيستا الكويتيّة، أن الزي اليومي الذي سترتديه سيكون كل يوم من دولة مختلفة، وقالت: “متابعيني ابغي اوّنسهم ويصير تبادل ثقافات وعادات بين الدول”.