شاهد: انتشار “صراصير الليل” على جدران مسجد قباء بـ المدينة

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 05:16 مساءً - أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون على موقع “تويتر”، انتشار حشرات “صراصير الليل” في “مسجد قباء” بالمدينة المنورة. وأبان الفيديو، انتشار مئات الحشرات من “صراصير الليل”، على جدران “مسجد قباء” وفي الممرات، بالإضافة إلى تجمعها على الكشافات.

وكانت حشرات “صراصير الليل”، انتشرت الأشهر الماضية، في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وذلك عقب موسم الأمطار.

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