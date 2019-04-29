هانى رمزى ينتهى من تصوير «هانى فى الألغام»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى الفنان المصري هانى رمزى، من تصوير حلقات برنامج المقالب الجديد والذي يحمل اسم “هاني في الألغام”، الذي ينافس به في موسم رمضان القادم 2019، حيث من المقرر أن يعرض على قناة الحياة.

ويظهر هاني رمزي فى البرنامج الجديد بشكل مختلف وبه كثير من الكوميديا والتشويق وبدأ في مونتاج الحلقات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء النجوم الذين يشاركون في الحلقات وتفاصيل ومواعيد عرض البرنامج خلال الأيام القليلة القادمة على شبكة قنوات الحياة، ويندرج برنامج “هاني في الألغام” تحت نوعية برامج المقالب ويقدمه النجم هاني رمزي.

جدير بالذكر أن هانى رمزى سبق أن تألق فى تقديم برامج المقالب خلال السنوات الماضية، واستضاف العديد من المشاهير، سواء فنانين أو إعلاميين وكذلك نجوم الكرة، أبرزها: “هانى هز الجبل”، و”هبوط اضطرارى”، و”هانى فى الأدغال”.