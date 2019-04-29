بوسي بفستان ذهبي ينحت قوامها بأحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت المطربة المصرية بوسي لجلسة تصوير جديدة، حازت على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

بوسي نشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت من خلالها وهي ترتدي فستان ذهبي لامع، بينما اختارت تسريحة شعر عادية، ووضعت ماكياج ملفت.

المطربة المصرية لفتت الأنظار بقوامها المتناسق، بينما تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغول فيها وأحب طلتها.

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بوسي أحيت مؤخرا حفل بمقر الجامعة البريطانية بالشروق وسط حضور عدد كبير من الطلاب، وقدمت الفنانة كوكبة من أغنياتها المختلفة، وكان بصحبتها مدير اعمالها حمدي بدر.

وكانت بوسي قد أقامت مؤخرا حفل كبير لابنها الوحيد «ياسين»، احتفالا بعيد ميلاده، بحضور عدد من صديقاتها من الوسط الفني، حيث شهد الحفل حضور كل من الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنانة زينة، وقد أشعلتا الحفل بوصلة رقص مع بوسي على نغمات الأغاني الشعبية.

كما شاركت بوسي مؤخرا في أوبريت «هي دي»، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى.

وتطل بوسي على جمهورها مع الفنانة مايا دياب من خلال برنامج «هيك منغني»، ويرافقها الفنان محمود الليثي.