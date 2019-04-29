ماذا فعل الرئيس الصيني شي جين بينج لمتابعة مسلسل «صراع العروش»؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحظى مسلسل “Game Of Thrones” أو “صراع العروش” بمتابعة خيالية حول العالم، لما يتضمنه من أحداث مثيرة علمت على تشويق الملايين خلال أجزاء المسلسل المختلفة.

”روسيا اليوم” ذكرت أن مصادر كشفت أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يحب مشاهدة السلسلة التلفزيونية الشهيرة، “صراع العروش”، إلا أنه يرى أن أحداثها لا يجب أن تنطبق على واقع العلاقات الدولية.

سلسلة الخيال العلمي، المبنية أحداثها على رواية “A Song of Ice and Fire”، تكتسب شعبية كبيرة في الصين، كما هو الحال في العديد من بلدان العالم، إلا أنها تعرض هناك بنسخة معدلة، تقتطع منها مشاهد الجنس والعنف.

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وعلى ما يبدو، فإن الرئيس الصيني هو أيضا من محبي السلسلة الهوليوودية الشهيرة، التي تنتجها شركة “HBO”، حيث كشفت صحيفة “South China Morning Post” أن مصدرا حكوميا أكد لها متابعة الرئيس شي جين بينغ، للجزء الأخير من “صراع العروش”.

المصدر الحكومي أضاف أن الرئيس الصيني يشاهد نسخة “مكثفة ومختصرة” من السلسلة، أعيد إنتاجها وتعديلها لتناسب جدول أعماله المضغوط والكثيف، يطلق عليها اسم “النسخة الماسية”.

المصدر نفسه تحدث عن إظهار الزعيم الصيني حبه لـ”صراع العروش” بشكل علني، خلال اجتماع رسمي مع نوابه وضيوف أجانب في بكين، حيث قال لهم: علينا جميعا أن نعمل لضمان ألا ينحدر واقع عالمنا الذي نعيشه، إلى عالم فوضوي تتحارب فيه 7 ممالك، في إشارة مباشرة إلى أحداث السلسلة الأمريكية.

الصحيفة الصينية ذكرت أن رئيس مجلس الدولة في الصين، لي كه تشيانغ، يتابع هو أيضا السلسلة الهوليوودية، ويناقش أحداث حلقاتها مع الرئيس الصيني أحيانا.