باسم يوسف يعود بعد غياب 5 سنوات.. هل يتخلى عن لقب "الساخر"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد توقفه عن الظهور بشكل ساخر وابتعاده عن النقد السياسي، يعود الإعلامي المصري باسم يوسف إلى جمهوره بعد غياب 5 سنوات، من خلال برنامج بعنوان Plant B، والذي سيعرض في شهر رمضان.

وفي الإعلان التشويقي الخاص بالبرنامج عبر "يوتيوب"، ظهر يوسف وهو يتحدث عن أنماط التغذية المتبعة في الشرق الأوسط، وأن التغذية السيئة هي من مسببات الإرهاق.

وأشار يوسف في تصريحات صحفية حول البرنامج أنه يطمح بلفت نظر الجمهور في برنامجه الجديد إلى جزء مختلف من نمط حياتهم، خاصة بعدما اتبع في حياته نمطًا معيّنًا، وشعر بالفرق.

وكشف باسم يوسف إنه قابل العديد من الأطباء والخبراء في الخارج، كي يعلم أكثر حول كيفية جعل الناس يفكرون بتغيير أنماط حياتهم الغذائية والصحية، وشدد على أن هذا البرنامج يعيده إلى جذوره كطبيب.

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وبين حيرة واشتياق، تساءل البعض: "هل سينجح باسم في تقديم نصائح صحية؟"، وهل سيتخلص من لقب "الساخر" ويعود لمهنته كطبيب بعدما كان من أبرز المؤثرين في الإعلام المصري؟ بينما اتهمه آخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه ربما قد نسي بلده مصر للحديث عنها.

يذكر أن باسم يوسف يعتبر أيقونة في عالم الإعلام الساخر، حيث سجل برنامجه "البرنامج" والذي كانت آخر حلقاته في نوفمبر من عام 2013، نسب مشاهدات عالية.

الجدير بالذكر أن جيلًا جديدًا من الإعلام الساخر ظهر عبر الشاشات العربية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد عهد باسم يوسف، وحققوا مشاهدات عالية، متأثرين بأسلوبه وطريقة طرحه.