الفنانة أديل تواعد شابًا يشبه زوجها السابق

لندن ـ لايف ستايل
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النجمة أديل قد انهت إجراءات طلاقها من زوجها السابق سيمون كونسكي بشكل سري. وأضافت الصحيفة أن أديل وسيمون تطلقا رسمياً بعدما كانا يعيشان حياة منفصلة تماماً في الفترة الأخيرة من زواجهما .
وقال مصدر لصحيفة "ديلي ستار" إن أديل أخبرت المقربين منها: "أنا مطلقة الآن، لذلك أحاول العثور على حياة طبيعية جديدة". كما ذكرت صحيفة "ذا صن" أن النجمة البالغة من العمر (30 عاماً) كانت تواعد شاباً يشبه طليقها إلى حد كبير خلال فترة وجودها في مدينة نيويورك. وكانت أديل قد أعلنت انفصالها عن زوجها بعد زواج دام ثلاث سنوات في بيان رسمي أصدرته في وقت سابق من هذا الشهر.
وتزوجت أديل من كونيكي سراً عام 2016 بعد 5 سنوات من الصداقة بينهما، وأنجبت ابنها أنجيلو عام 2012. وكانت النجمة قد أعلنت عن زواجها لأول مرة خلال تسلمها جائزة غرامي عام 2017.
وتعد أديل (30 عاماً) من أكثر النجمات العالميات حصداً للأرباح بسبب مبيعات ألبوماتها الهائلة. كما أصدرت أديل أول ألبوماتها عام 2008 والذي تضمن عدداً من الأغنيات الناجحة إذ تصدر المبيعات حينها في بريطانيا.
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