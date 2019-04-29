شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة بعد الوعكة الصحية لرغدة: والله ما جيت جنبها ده أنا حتى دلعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت الفنانة الكبيرة رغدة بوعكة صحية، وذلك بعد تسجيلها إحدى الحلقات التليفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة، الأمر الذى دفعها لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

ونشرت بسمة صورة مع رغدة، وعلقت عليها قائلة "ألف سلامه عليكى وربنا يقومك بالسلامة .. برجاء الدعاء للفنانة رغدة التى أصيبت بوعكة صحية تحتاج الدعاء .. سلامتك من الآه .. والله يا جماعه ما جيت جنبها دانا حتى دلعتها ف الحلقه لأنها كانت تعبانه وصعبت عليا"



رغدة وبسمة وهبه

وكانت الفنانة رغدة قد أجرت أول أمس السبت عدة فحوصات طبية على القلب، حيث طمأنها طبيبها على حالتها الصحية، وكان الظهور الأخير لرغدة من خلال تكريمها على مسيرتها الفنية فى افتتاح الدورة الماضية من مهرجان المركز الكاثوليكى.