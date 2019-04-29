أوركسترا القاهرة السيمفونى يستقبل الربيع برقصات "جالانتا" على المسرح الكبير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالاتها بأعياد الربيع حيث يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلاً بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازف البيانو ياسر مختار وذلك فى الثامنة من مساء غد الثلاثاء على المسرح الكبير .
يتضمن البرنامج عدداً من المؤلفات الكلاسيكية التى تحتفى بموسم الربيع لكبار المؤلفين العالميين منها كابريسكو اسبانى لـ ريمسكى كوساكوف ، اندانتى اسبياناتو لـ فريدريك شوبان ، رقصات جالانتا لـ سلطان كودالى ، كابريسكو ايطالى لـ تشايكوفسكى .
دار الأوبرا المصرية خصصت عدداً من الفعاليات لفرقها المختلفة على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور كما اعدت مجموعة من المظاهر الاحتفالية احتفاءً بهذه المناسبة .
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