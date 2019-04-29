شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. ماجد المصرى فلاح من عائلة كبيرة فى "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم ماجد المصرى تصوير مشاهده فى مسلسل "زلزال"، للنجم محمد رمضان المقرر أن ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث يظهر لأول مرة بشخصية فلاح من عائلة كبيرة ولديه العديد من مزارع الفاكهة وأموال كثيرة ولكنه بخيل ويظهر بشكل كوميدي فى بعض الحلقات.

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ويظهر محمد رمضان خلال أحداث المسلسل فى دور شاب بسيط من عائلة فقيرة للغاية، ومع مرور الأحداث يلتقى فتاة فى منطقته، وهى الفنانة الشابة هنادى مهنا ابنة الملحن الكبير هانى مهنا ويقع فى غرامها، ويظل يطاردها كى يرتبط بها، إلا أن والدها الذى يعد من الأثرياء فى منطقة العياط وهو الفنان ماجد المصرى، يرفض ارتباطه بها ويدخل الاثنان فى أزمات وصراعات.

مسسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.