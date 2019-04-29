شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قتل أربعة من أهم شخصيات GOT.. ماذا ينتظر المشاهدين في الحلقة الرابعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات من طرح الحلقة الملحمية والأطول في الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones، لم تكتفى HBO، بذلك فقط، بل كشفت عن تيزر تشويقى للحلقة الرابعة التي من المقرر لها أن تعرض فجر الاثنين المقبل.

حقق التيزر التشويقى إلى الآن مشاهدات وصلت إلى 3 مليون مشاهدة على الحساب الرسمي للمسلسل، والذى كشف عن بدء استعداد كل الجيوش التي تتواجد في الشمال لحربهم مع "سيرسى لانيستر"، بعد نجاحهم في التصدي لـ "ملك الليل" وجيشه.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.