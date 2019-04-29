شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للرقص.. شوف تحية كاريوكا وسامية جمال فى حوار نادر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم يوم 29 أبريل من كل عام باليوم العالمى للرقص، وهو احتفال عالمى بالرقص، أنشأته لجنة الرقص التابعة للمعهد الدولى للمسرح (ITI)، الشريك الرئيسى لفنون الأداء فى اليونسكو، ويقام هذا الحدث كل عام فى 29 أبريل، وفيما يلى نعرض لقاءات سابقة للفناتين تحية كاريوكا وسامية جمال، حيث تعدان من رموز الرقص الشرقى.

وتتحدث الفنانة تحية كاريوكا عن إنسانيتها لتقول: تحية الفنانة وهى على خشبة المسرح ولكنها حينما تزيل المكياج وترتدى ملابسها العادية وتذهب للمولد لتعيش مع الناس حيث تشعر أنها سعيدة فى مثل هذه اللحظات، فين قالت الفنانة سامية جمال عن نفس السؤال، أنها تكون فنانة حينما تشارك فى اى عمل له علاقة بالفن مثل حضورها المقابلة التليفزيونية، وتكون إنسانة حينما تكون متواجدة فى البيت، حيث تتواصل مع زوجها لتتعامل مع كافة شئون حياتها.



الفنانة تحية كاريوكا خلال اللقاء



الفنانة سامية جمال خلال اللقاء

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وقالت سامية جمال فى اللقاء القديم، أنها تشعر بأنها زوجة الفنان الراحل رشدى أباظة طوال الوقت، فى حين أجابت تحية كاريوكا عن نفس السؤال بأنها تشعر بنفسها فى المنزل، وحول إجابة سؤال "من أسعد زوجين فى الوسط الفنى"، أجابت سامية جمال: "طالما من غير حسد يبقى أنا ورشدى أباظة"، فى حين كانت إجابة تحية كاريوكا غير متوقعة، حيث قالت: "فؤاد المهندس.. وفاتن حمامة"، لتدخل مقدمة البرنامج فى موجة من الضحك، لترد عليها الفنانة الراحلة كاريوكا: "لأنهم مش متزوجين"، وتنوعت الإجابات حول أبرز الأمثلة ، وأبرز الأفلام وغيرها من الأسئلة.